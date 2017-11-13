Симферополь, 13 ноября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Чем ближе выборы президента России, тем больше будет волна дезинформации с Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Игорь Рябов, комментируя очередную серию неправдоподобных и провокационных заявлений представителей Украины в адрес Крыма и России.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы должны максимально оперативно реагировать на все эти фейки. Волна дезинформации с Украины будет расти — тем больше, чем ближе к выборам президента в России. Такая «информационная политика» говорит, прежде всего, о слабости киевского режима, поскольку единственное, чем он может оперировать — это ложь. Вот об этой лжи и надо говорить, не закрывая на неё глаза».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине заявили о возможности прекращении транспортного сообщения с РФ. С предложением выступил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Обсуждая тему так называемых «кремлёвских пленников», якобы удерживаемых в заложниках российскими властями граждан Украины, чиновник заявил:

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ. К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в РФ. И остается толерантным до сих пор».

Это решение, по словам Бабина, до сих пор не принималось украинскими властями в связи с их опасениями накликать себе на голову «широкое общественное негодование».

А ещё ранее Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил, что 13 ноября на Украину якобы приедут инспекторы из США, Дании и Канады, чтобы провести мониторинг военно-политической ситуации в центре и на юго-востоке страны. При этом Генштаб ВСУ утверждает, что в программе визита инспекторов значится и посещение Крыма.