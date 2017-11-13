Екатеринбург, 13 ноября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Активисты «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) призывают судей Верховного суда России не принимать последнюю редакцию проекта постановления Пленума ВС РФ, касающегося ювенальной юстиции. В Екатеринбурге возле здания Свердловского областного телевидения на улице Карла Либкнехта состоялся одиночный пикет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Шевченко ИА REGNUM Пикет РВС в Екатеринбурге

Экспертами и представителями РВС в данном документе было обнаружено закрепление противозаконных правоприменительных практик и расширение антисемейных установок. Свой протест общественники выразили обращением к судьям Верховного суда РФ и пикетами 13 и 14 ноября по всей стране.

«Несмотря на то, что вопрос о принятии проекта Постановления будет приниматься только завтра, у нас уже есть основания испытывать беспокойство. Дело в том, что постановление должно основываться на анализе судебных и правоприменительных деяний, которых в проекте нет. А ведь это одно из основных полномочий главного судебного органа страны — изучать и обобщать судебную практику, давать разъяснения по вопросам судебной практики. Мы по своей общественной работе часто можем наблюдать расхождение норм ст. 77 СК с реальными действиями органов опеки, и к сожалению это серьезное противоречие проект Постановления не решает», — сообщил представитель Свердловского отделения РВС Сергей Пластинин.

Напомним, что в начале года президент России Владимир Путин поручил трём ведомствам: Министерству труда и социальной защиты РФ, Общественной палате РФ, УПР предоставить отчет о ситуации применений избыточных мер при незаконном изъятии детей из семей. Результатов анализа не последовало, на что общественная организация РВС ответила своим Итоговым альтернативным докладом, где на основе четырехлетней работы с семьями показала систематическое нарушение процедуры изъятий детей. А также оформила свои предложения по совершенствованию законодательства и незамедлительных устранений перекосов в правоприменении.