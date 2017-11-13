Севастополь, 13 ноября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Помощником губернатора Севастополя по гуманитарным вопросам назначен Олег Беркович, один из основателей медийного агентства «Апостол». Как передает корреспондент ИА REGNUM, его представил глава города Дмитрий Овсянников на аппаратном заседании правительства 13 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Основными направлениями своей деятельности Беркович назвал координацию и «сведение» воедино проектов правительства в гуманитарной области, коммуникации с общественными организациями и работе со СМИ.

«В первую очередь, это проекты культуры, туризма, общественных пространств, отчасти молодежной политики. Функция помощника — это координирующее и сводящее звено работы департаментов правительства», — сказал Беркович.

Кроме этого, Беркович отметил, что акцентом его деятельности станет «максимальное вовлечение некоммерческих организаций и общественности» в проекты, которыми сейчас занимается правительство Севастополя.

Беркович сообщил, что ранее занимался бизнесом, медийными и гуманитарными проектами в других регионах.

«Я получил предложение от губернатора после удачного проекта «Опера в Херсонесе», — прокомментировал он журналистам.

31-летний Беркович — один из основателей центра стратегических коммуникаций «Апостол», наряду с Василием Бровко, супругом Тины Канделаки. Одной из удачных работ компании «Апостол» называют ребрендинг корпорации «Ростех». Корпорация выступила спонсором проекта «Опера в Херсонесе», который прошел летом в Севастополе.

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По мнению экспертов, в Севастополе Беркович займется исправлением ситуации в формировании позитивного восприятия работы правительства и губернатора.

Отметим, что в октябре глава города издал специальное распоряжение, которое не позволяет журналистам теперь брать комментарии от чиновников, как лично, так и по телефону. СМИ приходится получать информацию посредством информзапросов.

Между тем директор департамента общественных коммуникаций Иван Чихарев отчитался в Законодательном собрании о снижении в 2,5 раза протестной активности жителей города. Согласно приведенной им статистике, в 2017 году прошло 23 мероприятия общественности протестной направленности. В прошлом году их было 59.