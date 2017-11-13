Чебоксары, 13 ноября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Чебоксарах на продолжение строительства Московского моста, которое планируется завершить в 2018 году, хотят выделить дополнительные средства. Речь идёт о сумме в 31,3 млн рублей из средств республиканского бюджета. Соответствующий проект постановления разработал минтранс Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 24 июня 2017 года. Открытие первой очереди Московского моста

Изменения планируются внести в связи с корректировкой бюджета на 2017 год и предлагается утвердить в новой редакции распределение республиканских средств на строительство и реконструкцию дорог.

«Объем дополнительных средств в сумме 31 389,036 тыс. рублей предусматривается на реконструкцию Московского моста с расширением проезжей части до шести полос. При этом общий объем субсидий республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемый на данные цели, составляет 316 389,036 тыс. рублей», — говорится в проекте постановления.

В связи с чем потребовалось увеличение расходов, не сообщается.

По последним данным минтранса республики (на 31 марта 2017 года), общая стоимость проектно-сметной документации по строительству Московского моста составляет 1 442 891,89 тыс. рублей (в ценах II квартала 2014 года), общая стоимость по муниципальному контракту — 1 613 631,953 тыс. рублей. На начало 2017 года было профинансировано 659 432,584 тыс. рублей, в 2017 году планировалось выделить на реализацию проекта 586 894,201 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 340 000 тыс. рублей. На 2018 год предусмотрено 114 026,426 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до шести полос ведется подрядной организацией ООО «Пелискер» (г. Москва) на основании муниципального контракта от 29 ноября 2015 года. Проектом реконструкции предусмотрено: строительство нового моста рядом с существующим (641,24 млн рублей), реконструкция существующего моста путём демонтажа балок пролётного строения, стоек опор и усиления фундаментов опор моста (327,8 млн рублей), строительство путепровода в теле дамбы на левом берегу (99,83 млн рублей), уширение дороги на подходах к мосту (38,63 млн рублей), перенос инженерных коммуникаций (60,83 млн рублей), строительство очистных сооружений (35,93 млн рублей).

Отметим, что открытие первой очереди Московского моста состоялось 24 июня 2017 года в рамках празднования Дня Республики. И в первый же день работы из-за продолжительных ливней «попыла» часть асфальта, образовались ямы.

Ранее власти заявляли, что в 2015 году освоено 182,42 млн рублей, в 2016 году — 454,15 млн рублей. Срок завершения работ — 29 ноября 2018 года. Реконструкция проводится за счет средств федерального, республиканского и городского бюджетов.