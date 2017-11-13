Ярославль, 13 ноября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. 15 ноября на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета города Ярославля депутаты обсудят переход детских садов на новое меню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Новое меню в детских садах: кому-то нравится, кому-то — нет

Вопрос этот вызывает ожесточенные споры прежде всего у родителей малышей: кому-то новое меню пришлось по вкусу, а кто-то жалуется на то, что теперь дети приходят из сада голодными. Более того, в социальных сетях появляются фотографии хлеба с плесенью, сгнивших огурцов и подпорченных мясных обрезков — всем этим якобы теперь кормят по «новому меню». Однако надо отметить, что снимки эти анонимные, без указания авторства и конкретного места съемки, так что доверять им вряд ли можно.

Мэрия подготовила официальную информацию для депутатов, согласно которой в Ярославле функционирует 157 муниципальных детских дошкольных учреждений и две начальных школы — детские сады, в которых воспитывается более 34 тысяч детей.

Организация питания в 79 детсадах и двух начальных школах осуществляется ими самостоятельно в соответствии с примерным меню, утвержденным приказом руководителя сада, «рассчитанным не менее чем на 10 дней с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов». Детям, имеющим пищевую аллергию, производится замена блюд на основе соответствующих норм питания и меню.

Согласно постановлению мэрии Ярославля, руководитель детсада может самостоятельно определять поставщиков продуктов питания, проводить конкурсы и аукционы. Но с 1 сентября в соответствии с дорожной картой, разработанной департаментом образования, дошкольные образовательные учреждения активно переходят на новую форму организации питания — аутсорсинг. Происходит ли этот переход добровольно или детсады принуждают к этому — сказать сложно, так как сами руководители детских садов на эту тему предпочитают не общаться.

Согласно официальной информации мэрии Ярославля, в 78 детских садах организация питания детей уже обеспечивается сторонней организацией — ООО «Комбинат социального питания».

Он сам разрабатывает меню и предоставляет его на утверждение детскому саду.

Организация питания в детских садах происходит следующим образом: пищу готовят штатные сотрудники ООО «Комбинат социального питания» на территории детского сада в пищеблоке по договору безвозмездной передачи имущества.

Продукты поставляются поставщиком услуги. Контроль за осуществлением СанПиН осуществляют специалисты комбината, ответственность за организацию питания и его качество лежит на ООО «Комбинат социального питания».

Детский сад, по данным мэрии, проверяет соответствие объема, сроков и качества оказания услуг требованиям, предусмотренным условиями контракта.

Как отмечают в мэрии города, перевод питания детей на аутсорсинг позволяет снять непрофильную нагрузку с руководителей и сэкономить часть денежных средств дошкольного образовательного учреждения.