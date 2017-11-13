Ярославль, 13 ноября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Препятствий к строительству торгового центра «Волков-Плаза» в историческом центре Ярославля больше нет. Министерство культуры отменило предписание о приостановке строительства, выданное ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель компании-застройщика.

Dainov-dk.ru Эскиз ТЦ «Волков-Плаза» в Ярославле

«Было выдано два предписания — министерства культуры и регионального департамента. Но мы доказали, что ничего не нарушаем, и эти предписания были отменены. Есть действующее разрешение на строительство, однако действия властей распугали инвесторов. Сейчас вся документация в порядке, мы ведем поиск новых инвесторов, постараемся весной возобновить строительство, чтобы уложиться в срок, указанный в разрешении — до 2019 года», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель компании-застройщика «Транстурсервис», входящего в группу компаний «Спектр».

Центр «Волков Плаза» вошел в число долгостроев, которые обещало реанимировать правительство Ярославской области. В конце 2016 года зампредседателя правительства Виталий Ткаченко заявлял, что уже в 2017 году фасады здания будут готовы.

«По итогам совещания, которое состоялось 01.11.2017 в департаменте строительства Ярославской области, принято решение объект «Волков Плаза», расположенный во Власьевском сквере, законсервировать. В настоящее время строительство не осуществляется, ведется поиск инвестора», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Стройка на границе исторического Власьевского сквера вызвало претензии градозащитников, которые и пожаловались в различные органы власти, тем самым приостановив строительство торгово-офисного центра.