Уфа, 13 ноября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. 13 ноября в селе Нагаево Октябрьского района Уфы состоялось торжественное открытие нового здания школы №147 на 1250 мест. Это уже третья школа, которая открылась в Уфе за последние три месяца, сообщили ИА REGNUM в мэрии. Проинспектировали объект глава региона Рустэм Хамитов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

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Как отметил Хамитов, возведение школы — это всегда очень доброе, нужное и благородное дело. Школьников он призвал не только получать новые знания, но и вносить, не дожидаясь подсказки родителей, учителей, свою лепту в украшение школы, села. Учителям глава республики пожелал выдержки, терпения, а также находить тропинку к сердцам детей. Поблагодарив строителей, он подчеркнул, что еще предстоит немало сделать, чтобы благоустроить территорию вокруг школы.

Необходимость возведения школы была связана с интенсивной застройкой микрорайона. До сегодняшнего дня школьники из Нагаево, а также прилегающих населённых пунктов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки. Рассчитанную на 200 человек школу посещали 700 учащихся, которые занимались в две смены.

Учитывая несоответствие существующего здания современным требованиям, в 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Общая площадь здания после ввода второй очереди составит 24 тыс. кв. м. Стоимость объекта — 700 млн рублей.

Школа представляет собой здание блочного типа от 1 до 4 этажей. В ней будет расположено 52 классные комнаты, из которых 16 кабинетов предназначены для начальной школы. Во всех классах выполнена инженерная подготовка для установки интерактивных досок. Завершены работы по прокладке инженерных коммуникаций и обустройству кабинетов химии, физики, компьютерных классов.

Здание школы имеет собственные очистные сооружения, котельную, проведена инженерная подготовка. Мощности котельной позволяют в будущем подключить к ней еще и детское дошкольное учреждение.

Учитывая тенденции визуального оформления социальных объектов, школа получила яркие вентилируемые фасады, которые являются не только эстетической составляющей, но и функциональной, так как повышают показатели по энергоэффективности, теплоизоляции и повышают эксплуатационные характеристики, значительно упрощая плановые ремонтные работы.

Напомним, новая школа в Нагаево включает три блока: два учебных и один спортивный. Здание отвечает всем современным требованиям. Здесь есть кабинеты информатики, робототехники, оборудованные по последнему слову техники, интерактивный комплекс, актовый зал на 504 места (до сегодняшнего дня в Нагаево не было помещений для проведения крупных общественных мероприятий), медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами, столовая на 402 места, полностью оснащенные всем необходимым, зал ритмики, библиотека, музей. Во всех классах установлены интерактивные доски. При этом часть кабинетов может трансформироваться. Например, читальный зал может быть совмещен с залом для проведения конференций, уроков литературы, конференций, встреч с интересными людьми.

В новой школе предусмотрена система комплексной безопасности (система видеонаблюдения из 39 камер, пост охраны, куда сводятся все изображения с видеокамер, и размещается тревожная кнопка, система контроля и управления доступом).

В вестибюле школы расположены три турникета, снабженные не только устройством для карточек, но и системой биометрического распознавания.

Система контроля и управления доступом соответствуют требованиям пожарной безопасности. При срабатывании сигнализации происходит автоматическая разблокировка турникетов и дверей. Установлена система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и речевого оповещения.

Создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: лифты, пристенные поручни, пандусы при входе в школу.

На территории школы предусмотрено обустройство игровых площадок для футбола, волейбола баскетбола, гимнастики, подвижных игр, беговой дорожки со специализированным противоударным безопасным покрытием. Запроектирован также «Биосад» для выращивания растений и ведения исследовательской деятельности.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса школы №147 позволит организовать односменное обучение, существенно расширить и разнообразить дополнительное образование обучающихся.