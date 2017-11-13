Санкт-Петербург, 13 ноября, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен продлит свою работу в ночь с 14 на 15 ноября для обслуживания болельщиков футбольного матча Россия — Испания в связи с поздним началом этой товарищеской встречи.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Матч начнется на стадионе «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове в 21:45 во вторник, 14 ноября.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, ради обеспечения массовых перевозок болельщиков по окончании матча в ночь с 14 на 15 ноября работа метро будет продлена до 01:30.

«Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам. Реализация проездных билетов на основе бесконтактных смарт-карт и активация интернет-платежей будет производиться до закрытия станций на вход», — отметили в пресс-службе подземки.

Чтобы добраться на стадион перед матчем, власти Санкт-Петербурга рекомендуют болельщикам воспользоваться метрополитеном до станции «Крестовский остров», автобусами-шаттлами от станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская», трамвайными маршрутами 19, 48 и 48А до Яхтенной улицы. Шаттлы начнут работу за два часа до начала игры.

После матча на вход до 01:30 будет продлена работа станций метрополитена «Крестовский остров», «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская», «Черная речка», на выход будут работать все станции метрополитена. Ориентировочное закрытие станций произойдет только в 2 часа ночи.

Также развозка болельщиков от стадиона будет производиться автобусами-шаттлами до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская».

До 01:30 будут работать трамвайные маршруты 19, 48 и 48А от Яхтенной улицы до станций метро «Черная речка» и «Старая деревня».

Дополнительно продлевается работа 23 маршрутов городского пассажирского транспорта — до 3 часов ночи 15 ноября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счетом 0:1.