Москва, 13 ноября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин «определился, что будет участвовать» в президентских выборах — 2018. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в настоящее время в Кремле обсуждаются сценарии того, как и когда российский лидер объявит о своем решении.

Другой федеральный чиновник отметил, что президент может объявить о своих планах до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Базовая концепция заключается в том, что Путин сделает объявление уже после официального назначения выборов, отмечают источники.

Большая вероятность, говорит еще один из близких к администрации президента источников, что заявление главы государства будет сделано до съезда «Единой России» (состоится 22−23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь.

Напомним, 11 ноября президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС во Вьетнаме заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут в марте 2018 г.

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