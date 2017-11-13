Ярославль, 13 ноября, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области закупил 1250 экземпляров иллюстрированного альбома «Природа земли Ярославской: неповторимые образы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альбом

В этот альбом вошли рассказы с большим количеством иллюстрации о 10 памятниках природы. Это национальный парк «Плещеево озеро», памятник природы «Усадебный парк села Ваулова», кедровник Толгского монастыря, памятник природы «Озеро Неро», глебовское обнажение юрских слоев, парк села Воронина, государственный природный заказник «Лес Берендеево царство», памятник природы «Сосновые насаждения с. Кукобой», парк Горушка в Даниловском районе и пруды в селе Великом.

«Мы решили в год экологии закупить альбомы, как подарочные издания, где рассказывалось бы об уникальных экологических объектах Ярославской области. В альбоме рассказывается о десяти самых красивых особо охраняемых природных территорий нашего региона», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Альбом делал научно-исследовательский проектный институт «Кадастр», который позиционирует себя как первый «мозговой центр» в современной России в сфере устойчивого природопользования, системно разрабатывающий социокультурную методологию управления природоохранной деятельностью. Съемки памятников природы велись как с земли, так и с воздуха при помощи квадрокоптера .

«Мы хотели привлечь внимание к этим объектам, показать ярославцам и туристам, какие есть у нас памятники природы и показать какой большой ценностью мы обладаем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель НИИ Георгий Фоменко.

Альбом, по мнению издателей, привлечет внимание не только к известным туристическим объектам Ярославской области, но и к памятникам природы, которые тоже могут быть привлекательными для гостей региона.