Чебоксары, 13 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Уголовное преследование медицинского работника в Чувашии, который стал фигурантом уголовного дела по статье об использовании в отношении спортсмена допинга, прекращено. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии, в ходе следствия «не установлено достаточных данных, указывающих на факт использования» запрещённых субстанций и методов. Уголовное дело ранее было возбуждено на основании материалов Российского антидопингового агентства и стало первым в России.

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Дело завели 13 июня 2017 года. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что «8 июня 2017 года неустановленное лицо, работая в одном из медицинских учреждений города Чебоксары, незаконно использовало в отношении спортсмена препарат, запрещенный для использования в спорте, что является нарушением антидопингового правила».

В ноябре дознавателем отдела дознания отдела полиции №1 УМВД по городу Чебоксары вынесено постановление о прекращении уголовного дела по ч.1 ст.230.2 УК РФ («Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» в отношении медработника).

«Подозреваемой по данному уголовному делу проходила медицинский работник. В ходе проведения дознания не установлено достаточных данных, указывающих на факт использования ею в отношении спортсмена субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте уголовным законодательством России. В связи с этим, принято решение о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием события преступления», — отмечают в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статья 230.2 введена в уголовный кодекс в 2016 году. За использование в отношении спортсмена (вне зависимости от его согласия) запрещённых субстанций или методов тренеру или специалисту по спортивной медицине грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до одного года. В случае, спортсмен погибнет или получит тяжкие повреждения, то осуждённый может получить до трёх лет лишения свободы.