Волгоград, 13 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Волгограде не закопанные ямы после ремонта труб водо‑ и теплоснабжения уже, к сожалению, стали привычным делом. Вернувшийся достаточно быстро в дома горожан коммунальный ресурс, будь то вода или тепло, — это замечательно, однако вот последствия этих коммунальных вмешательств неделями, а то и месяцами доставляют неудобства жителям областного центра. О том, что восстановительные работы и работы по благоустройству участков дорог после ремонтных разрытий асфальта проходят в Волгограде некачественно и с затягиванием сроков, говорят региональные общественники, передаёт ИА REGNUM 13 ноября. Это подтверждают проведенные активистами ОНФ рейды по контролю качества работ концессионных организаций при ремонте подземных коммуникаций.

Onf.ru Коммунальные работы

Читайте также: Летний зной и дыры в асфальте: середина лета на юге России

Волгоградская область: дороги ремонтируют и тут же разбивают

Такова ситуация в южных районах Волгограда. Основная проблема, как уточнили общественники, — остающиеся после ремонта раскопанные траншеи, грунт, разрушенный асфальт, не засыпанные ямы, а также крупный строительный мусор. Например, траншея на улице Ломакина после ремонта труб теплоснабжения стоит разрытой уже около месяца, при этом участок никак не огорожен.

«Неприглядную картину после себя оставили ремонтники на улице Брестской, 10. Работы завершили три недели назад, а вот убрать за собой не торопятся. Разрытие так и не устранено, не огорожено, заасфальтированная ранее дворовая территория превращена в грязное месиво, асфальт на тротуаре разрушен», — добавили в ОНФ.

Похожая картина и на уже улице Кирова. Здесь яма, оставшаяся после замены тепловых труб, зияет уже больше месяца, а зеленая зона рядом с отремонтированным участком завалена бетонными блоками, демонтированными перед разрытием.

А вот ситуацию на улице Полохина в Советском районе вообще можно назвать критической. Здесь подрядчик на участке проезжей части уже почти год ремонтирует трубы водоснабжения. Траншею вырыли в конце зимы: за это время асфальт сильно просел, вода подмывает технологические колодцы и близлежащий частный дом.

А там, где коммунальщики все же удосужились восстановить дорожное покрытие, асфальт уложен настолько неправильно и неровно, что неминуемо придёт в непригодность быстрее, чем хотелось бы.

Общественники отмечают, что некачественное устранение разрытий — проблема уже системная: заплатки через несколько месяцев проседают, неровные стыки идут трещинами.

Ранее по теме: Снова обманули? Волгоградцы недовольны реконструкцией дороги в аэропорт

Как прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Волгоградской области Армен Оганесян, такое положение вещей объясняется тем, что «в составе концессионных компаний нет собственной службы контроля качества или договорных отношений с профильной лабораторией. У них нет даже просто обходчиков, инспекторов. Работа подрядчика по восстановлению дорожного покрытия после разрытия принимается «на глазок».

Onf.ru Траншея

"Кроме как халтурой я такую работу назвать не могу», — добавил эксперт.

Эту фразу можно смело отнести и к ремонту дорог в Волгограде в целом. Наглядное доказательство тому выложил в соцсеть житель Краснооктябрьского района. На снимке видно, как капитально уложенный менее двух месяцев назад асфальт на остановке «Богунская» уже пошёл трещинами и начал провалиться под тяжестью автомобилей. Причем дело тут скорее всего не в качестве асфальта, он то как раз нареканий и не вызывает, а в том, что уложили его без дорожной подушки просто на щебеночную пыль.

Скриншот со страницы «жесть Волгограда» vk.com/ghest_volgograd Вот такой асфальт

Читайте также: Оценил качество: глава Росавтодора пробежался по волгоградским дорогам

Добавим, что в настоящее время в Волгограде проводится масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Два концессионера — намерены вложить в обновление систем водо‑ и теплоснабжения города много миллиардные суммы. Так, компания «Концессии теплоснабжения» в течение 2016—2019 годов направит на эти цели 6,4 млрд рублей, а за 30 лет — 30 млрд рублей. За тот же срок «Концессии водоснабжения» инвестируют 58 млрд рублей. Также активно ведутся и дорожные работы. За последние три года в регионе строительством и ремонтом было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс.