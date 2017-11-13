Владимир, 13 ноября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Ответ главы владимирского здравоохранения Александра Кирюхина на претензии к медицинской сфере, сокращение количества коррупционных преступлений в регионе и жилищные проблемы владимирцев: о чем писали СМИ с 6 по 12 ноября — в обзоре ИА REGNUM.

Lenor Дмитриевский собор. Владимир

В ответе за ящур

7 ноября развитие получила тема ящура — в 2016 году вирус был обнаружен в крупном владимирском хозяйстве, в котором содержалось 800 животных. Вспышка вскрыла пробелы в работе регионального профильного министерства. К примеру, выяснилось, что вакцинация от ящура не производилась в регионе с 2013 года.

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Теперь же претензии предъявлены к работе управления Россельхознадзора по Владимирской области. Как сообщила газета «Известия», Генпрокуратура выяснила, что региональное управление начало внеплановую проверку в связи со вспышкой ящура только спустя неделю после выявления вируса.

«Сама проверка не позволила достоверно определить причины проблемы и собрать доказательства нарушений со стороны предприятия», — сообщает издание.

Взяток меньше, но зато — какие!

10 ноября, в День полиции, портал «ПроВладимир» опубликовал статистику преступлений. Оказалось, что в регионе резко упало число случаев получения взяток. Так, в 2017 году стражи порядка выявили всего 11 таких преступлений, что почти на 90% меньше, чем в 2016 году.

«Радоваться этому или нет, непонятно. С одной стороны, в результате арестов высокопоставленных чиновников, включая двух вице-губернаторов, госслужащие рангом пониже могли задуматься и затаиться. С другой, методы незаконного обогащения власть имущих могли стать более изощренными и пока не были раскрыты полицейскими», — сделали вывод журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2017 году под уголовные дела о получении взяток попали вице-губернатор Елена Мазанько, которую следствие подозревает в получении трех миллионов рублей за помощь при заключении госконтрактов на ремонт в здании облправительства и поставку мебели, и бывший глава ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов. Следователи считают, что якобы он потребовал от одного из поставщиков, который был поставлен в зависимые условия, деньги. Следствие полагает, что вплоть до июня 2017 года бизнесмен передавал директору деньги. Общая сумма составила более миллиона рублей.

Кроме того, в 2016—2017 годах было возбуждено четыре уголовных дела в отношении бывшего заместителя губернатора Дмитрия Хвостова. Общая сумма взяток составляет 16 млн рублей.

Не построить, не снести

На минувшей неделе в поле зрения владимирских СМИ попали сразу две темы, касающиеся вопросов жилищного строительства.

Так, 8 ноября ГТРК «Владимир» сообщила о требованиях дольщиков, которые вложили свои деньги в строительство дома в микрорайоне «Веризино-2» областного центра. Дом возводит компания «Вертикаль».

"Люди подчёркивают: сроки сдачи объекта строительная компания ООО «Вертикаль» переносила уже несколько раз — с мая прошлого года на конец сентября 2017-го. Последнее обещание — квартиры сдадут к концу декабря. Директор компании-застройщика Александр Шамов извиняется перед дольщиками за срыв сроков. По его словам, причины — объективные. Компания не отказывается и от выплаты компенсаций, несмотря на тяжёлое финансовое положение», — сообщил телеканал.

Вторая тема, поднятая на этой неделе, относится к теме переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В городе Киржаче никак не завершится скандал вокруг переселения жителей из дома №5 на улице Шелковиков в новостройку, расположенную на болоте.

Как сообщил портал «Зебра ТВ», сейчас на сайте госзакупок объявлен тендер на «выполнение работ по демонтажу и утилизации расселенного дома». Оставшиеся в доме жители переезжать не собираются и охраняют свои квартиры с собаками.

«Переезжать в тот дом не будем, потому что там рушится всё. Недавно там замазывали большую трещину. Дом-то сыпется, трещать начал. Поэтому мы и находимся здесь. Нас тут проживает 10 человек. Мы дежурим с собаками. По ночам караулим, потому что окна все повытаскивали — могут кинуть что-то, поджечь нас», — цитирует издание одну из жительниц.

Напомним, что переселить жителей хотят в дом, который, по их словам, был построен на болоте и с огромным количеством нарушений. Еще в январе 2016 года местные СМИ сообщили о том, что при выселении жителей судебные приставы воспользовались грубой силой, а также применили электрошокеры. При этом, по утверждению жильцов, от сотрудников службы сильно пахло алкоголем.

В июне 2017 года подвал дома затопило. Тогда сообщалось, что Госстройнадзор выявлял серьезные нарушения при строительстве.

Разрешение спорной ситуации во владимирском здравоохранении

Завершилась неделя долгожданным интервью главы регионального департамента здравоохранения Александра Кирюхина. В ходе него чиновник рассказал, в том числе, о судьбе своей супруги — главы роддома №2 Ирины Кирюхиной. Напомним, что ранее Генпрокуратура заявила о возможном конфликте интересов из-за того, что жена находится в прямом подчинении у мужа. Выхода из этой ситуации было два — развод или увольнение одного из супругов. Медики выбрали второй вариант.

«Заявление (об увольнении — прим. ИА REGNUM ) она написала, мы долго не показывали, скрывали этот факт, и люди, конечно, надеялись, а сейчас они как раз выяснили, узнали, что заявление написано, поэтому это их так возбудило», — сказал Александр Кирюхин в интервью телеканалу «Губерния 33».

Ирина Кирюхина покинет пост 25 ноября. Однако уже сейчас против этого выступают сотрудники роддома — 15 ноября они выйдут не пикет.

Кроме того, Александр Кирюхин рассказал в интервью и о том, зачем, по его мнению, нужны нападки на его семью. Но не стал уточнять, кому это может быть выгодно. Александр Кирюхин только напомнил, что в 2011—2012 годах в областном здравоохранении была похожая ситуация. Тогда организатором, по мнению главы департамента, был вице-губернатор Сергей Мартынов. О причинах чиновник ответил более четко:

«Главное — деньги, поток денежный. Через здравоохранение идет порядка 16 миллиардов рублей».