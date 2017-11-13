Москва, 13 ноября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Нефть показала 10 ноября невыразительную динамику. Попытки возобновления роста не увенчались успехом, и по итогам дня Brent слегка просела в цене на умеренной фиксации прибыли по длинным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Нефтяной насос

«При этом по итогам пятидневки цена укрепилась, отметив пятую неделю подъема кряду», — отметил эксперт.

Под конец дня настроения в сырьевом сегменте подпортил отчет BakerHughes, отразивший рост числа активных буровых на девять штук, до 738 единиц. Этот прирост стал максимальным за последние пять месяцев и не мог не надавить на котировки. Но в целом такой результат не стал неожиданностью.

«Добыча в Штатах достигла рекордных значений, а во-вторых, при таких привлекательных ценах странно было бы наблюдать бездействие американских бурильщиков, которые, скорее всего, и далее будут наращивать активность, чтобы извлечь максимальную выгоду из удорожания актива до 2,5-летних максимумов», — пояснил Мащенко.

Сейчас основной вопрос, которым задаются участники рынка, состоит в том, сможет ли Brent найти в себе силы и вернется к максимумам или же будет пытаться развить медвежью коррекцию от текущих уровней.

«Учитывая риски со стороны Америки, которая на этой неделе может рапортовать об увеличении добычи запасов, есть угроза фиксации прибыли на пока еще привлекательных уровнях. Причем с учетом довольно длительной консолидации не исключено, что снижение в этом случае окажется весьма масштабным», — полагает эксперт.

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