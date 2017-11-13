Вашингтон, 13 ноября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. 6 ноября, понедельник: «Айлендерс» и «Колорадо» на двоих забрасывают 10 шайб

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

6 ноября в Нью-Йорке в Барклайс-центр «Нью-Йорк Айлендерс» принимали денверское «Колорадо». Первый период оказался за «островитянами», Джордан Эберле и Скотт Мейфилд помогли повести «Айлендерс» — 2:0 в счёте.

Второй период отметился обилием заброшенных шайб — целых 5. Сперва первое звено «Эвеланш» показало класс и отыграло один гол, но, получив спустя минуту удаление, снова пропустило шайбу от «Нью-Йорка», отличился Ник Ледди — 3:1. Двумя минутами позже удаляется новичок «Колорадо» Александр Керфурт и Ник Ледди, пользуясь шансом, оформляет дубль — 4:1.

В середине периода Ник Ледди снова отличается, но на этот раз результативной передачей на Джонни Бойчака, также в заброшенной шайбе поучаствовал Мэттью Барзал, отдавший 2 передачи до этого — 5:1. Через пару минут «Колорадо» вышли из-под прессинга «островитян» и устремились в атаку, в которой Габриэль Ландеского показывает свой уровень мастерства и отправляет шайбу в сетку ворот противника — 5:2.

В начале последнего периода Джордан Эберле забросил свою вторую шайбу в матче, способствуя тем 5-ой голевой передаче Мэттью Барзала.

Таким образом, установлен клубный рекорд по голевым передачам в матче — 6:2. За минуту до конца встречи Александр Керфут реабилитировался за удаление и дважды отправил шайбу в ворота Томаса Грайсса («Айлендерс»), но это не спасло «Колорадо» от поражения.

По итогам встречи «Айлендерс» победили «Колорадо», забросив 6 шайб, но четырежды пропустив.

8 ноября, среда: «Баффало» сенсационно обыграли столичный «Кэпиталз»

8 ноября в городе Баффало штат Нью-Йорк местная команда «Баффало» сенсационно обыграла именитых соперников из столичного Вашингтона.

Первый период встречи оказался сухим, отметившись лишь парой удалений игроков «Вашингтона», в частности самого Овечкина. «Баффало» мощно начали вторую 20-минутку и на третьей её минуте Эвандер Кейн отправил шайбу в ворота Брэйдена Холтби («Вашингтон») с передачи Джека Айкеля — 1:0.

Под занавес периода в упорной борьбе «Вашингтон» сравнил счёт, благодаря великому и могучему Александру Овечкину — 1:1.

Правда, равный счёт на табло продержался не долго и уже на первых минутах третьего периода Бенуа Пульо отправил «Баффало» в лидеры, благодаря прекрасно исполнено сольному проходу.

В последние секунды встречи «Кэпиталз» снимают вратаря в надежде отыграть своё проигрышное положение, но это только усугубило ситуацию. Эвандер Кейн забросил шайбу в пустые ворота «Кэпиталз», сделав счёт — 3:1, в пользу «Сейбрз».

10 ноября: Мэтт Дюшейн дебютировал за «Оттаву» против родного «Колорадо»

10 ноября в Стокгольме в рамках серии матчей регулярного чемпионата НХЛ в Швеции («Global Series Sweden 2017») встречались «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». Мэтт Дюшейн, который несколькими днями ранее был выменян из «Колорадо», дебютировал за «Оттаву» в матче против бывшего клуба. В этом сезоне Дюшейн провёл 14 матчей за «Эвеланш», в которых отличился 10 очками (4 гола; 6 передач), всего на счету Мэтта 428 очков в 588 матчах НХЛ.

Встреча началась двумя удалениями игроков «Оттавы», одним из численных преимуществ смог воспользоваться российский форвард «Эвеланш» Наиль Якупов, для которого эта шайба стала 5-ой в сезоне — 1:0. Спустя 20 секунд Фредрик Карлссон уравнял положение в счёте, забросив шайбу в ворота Семёна Варламова.

Ближе к концу периода Марк Стоун вывел свою команду вперёд, в очередной раз отправив шайбу в ворота соперника в этом сезоне.

В середине второй 20-минутки новичок команды 23-летний Александр Керфут сравнял счёт в матче — 2:2, для Александра эта шайба стала третьей в последних трёх матчах. Спустя пару минут «Оттава» снова показала своё главенство, Ди Доменико отправил шайбу в ворота «лавин», сделав счёт — 2:3, в пользу «Оттавы». Под занавес завершающего игру периода Натан Маккиннон спас «Колорадо» от проигрыша в основное время, переведя игру в овертайм.

К сожалению для «Эвеланш», «Оттава» быстро забросила решающую шайбу, а сделал это Марк Стоун — 3:4.

По итогам первой встречи в серии игр на шведском льду «Колорадо» уступило «Оттаве» в овертайме, заработав одно очко.