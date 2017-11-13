Москва, 13 ноября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Рубль торговался 10 ноября довольно стабильно и удержался от просадки, хотя по итогам недели все же немного подешевел, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Нефть по-прежнему остается в стороне, тогда как ослабление доллара помогло нашей валюте избежать новых потерь. При этом доллар все же закрылся выше отметки 59 рублей, а евро обосновался в районе уровня 69 рублей», — отметил эксперт.

По его мнению, российская валюта остается хрупкой, но в ближайшие дни у нее, по крайней мере, будет шанс на реабилитацию, хотя в целом потенциал роста остается ограниченным.

«Во-первых, у доллара будет немало рисков на этой неделе. Это и развитие событий вокруг налоговой реформы, где по-прежнему много вопросов и неопределенности, и ключевая экономическая статистика из США. После не впечатляющих данных по зарплатам американцев вряд ли стоит рассчитывать на впечатляющий рост розничных продаж. Инфляция тоже может подвести.

Во-вторых, 15 ноября стартует налоговый период в России, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность.

В-третьих, игроки могут активизировать покупки рубля в ожидании декабрьского снижения ставки Банком России», — пояснил Ковалев.

Но даже в случае реализации благоприятного для рубля сценария мы вряд ли увидим падение доллара ниже отметки 58 рублей, поскольку фундаментальные негативные факторы для нашей валюты остаются в силе.

«При этом если у американской валюты появятся драйверы роста, а нефть войдет в режим полноценной коррекции из-за сигналов повышения активности сланцевых производителей США, ослабление рубля рискует оказаться весьма масштабным», — полагает эксперт.

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