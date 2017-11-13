Нижний Новгород, 13 ноября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного бензина на 7 ноября по сравнению с сентябрем подорожала на 2,64%. Дороже всего бензин, в том числе практически по всем основным маркам, был в Кирове. Дешевле всего расходы обходятся автомобилистам Уфы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

paulbr75 Заправка автомобиля

В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного бензина по состоянию на 7 ноября 2017 года составила 37,97 рублей за 1 литр (в РФ — 38,37 рублей). Это на 10 копеек (или на 2,64%) дороже, чем было по итогам сентября. В целом в России стоимость бензина выросла на 8 копеек (или на 2,1%).

В города-столицах регионов Поволжья самый дорогой бензин был в Кирове (38,53 рубля), затем идут Самара (38,5 рубля) и Пермь (38,45 рублей). Самый дешёвый бензин зарегистрирован в Уфе (36,96 рублей), Саранске (37,42 рубля) и Пензе (37,49 рублей).

В том числе стоимость бензина марки А-76 в Поволжье в среднем составила 34,62 рубля (в РФ — 34,84 рубля). Максимальные цены сложились в Кирове (36 рублей) и Оренбурге (35,2 рубля), минимальные — в Саратове (34,2 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 (АИ-93 и выше) в Приволжском федеральном округе в среднем составила на 7 ноября 36,87 рублей (в РФ — 40,34 рубля), в том числе самый дорогой бензин зафиксирован в Кирове (37,76 рублей), самый дешёвый — в Уфе (36,17 рублей). Средняя цена АИ-95 в Поволжье отмечена на уровне 39,92 рубля (в РФ — 38,67 рублей): наиболее высокие цены сложились в Самаре (40,29 рублей) и Чебоксарах (40,23 рубля), минимальная стоимость зарегистрирована в Уфе (39,34 рубля).

Стоимость дизельного топлива в округе, по последним данным, в среднем составил 38,07 рублей (в РФ — 38,67 рублей). Максимальная стоимость дизтоплива отмечена в Перми (39,49 рублей) и Кирове (39,46 рублей), минимальная — в Самаре (37,09 рублей).

Данные Росстата на 7 ноября 2017 г. (рублей за литр)

Бензин

ДТ

37,97

34,62

36,87

39,92

38,07

36,96

34,30

36,17

39,34

38,36

38,20

34,50

37,14

40,08

38,37

37,42

34,95

36,24

39,40

38,89

37,88

34,81

36,83

39,72

38,05

38,13

…

37,09

39,82

38,94

37,94

34,50

36,55

40,23

38,01

38,45

…

37,32

40,20

39,49

38,53

36,00

37,76

40,21

39,46

38,07

…

37,05

39,97

38,56

37,67

35,20

36,48

39,70

38,80

37,49

31,87

36,44

39,48

36,87

38,50

…

37,19

40,29

37,09

38,10

34,20

37,14

40,21

37,58

38,05

34,50

36,97

39,98

36,82