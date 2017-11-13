Москва, 13 ноября, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» в 2018 году планирует оснастить системой дистанционного управления Lada Connect самую продаваемую модель автомобиля — Lada Granta. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника, близкие к компании и одному из ее контрагентов.

Dobbins.afrc.af.mil Пульт управления

По данным издания, система Lada Connect, которую разработала «Лаборатория умного вождения», позволит при помощи компьютера или смартфона запускать двигатель, отслеживать местонахождение транспортного средства, включать фары, открывать двери, а также отслеживать состояние автомобиля (уровень топлива, заряд аккумулятора, пробег и др.)

При этом один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что системой Lada Connect будут оснащены автомобили в комплектации люкс, а для комплектации стандарт это будет дополнительной опцией.

По словам другого источника, стоимость автомобилей, оборудованных данной системой, будет всего на 10 тысяч рублей дороже.

Издание отмечает, что похожую на Lada Connect систему можно установить уже сейчас, но это обойдется примерно в 25—30 тыс. руб. плюс абонентская плата.

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