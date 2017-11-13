Челябинск, 13 ноября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Жители Челябинска снова жалуются на грязный воздух и на невозможность нормально дышать. Свои жалобы они излагают на форумах и в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

George Hodan Противогаз

Один из жителей города заявил на своей странице в Facebook, что в воздухе ощущался запах гари. «Неужели не понятно, что когда все отсюда уедут или вымрут, некому будет им миллиарды зарабатывать…», — вопрошает челябинец.

Директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков отмечает, что в выходные над городом был штиль. «Естественно нму (неблагоприятные метеоусловия — РЕ) никто не объявил и конечно же никто ничего не снизил», — пишет активист, намекая на выбросы промышленных предприятий.

Впрочем, МЧС уже заявило о том, что в Челябинске, Коркино, Сатке и Карабаше отмечаются НМУ первой степени опасности. Пока режим действует до 19:00 13 ноября. Жителям рекомендуется ограничить использование личным автотранспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Челябинске прошёл XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он собрал более тысячи человек. На мероприятие приехали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

За несколько дней до форума воздух был сравнительно чист. Возможно сказалось и то, что предприятия снизили свои выбросы.

Кстати, в рамках форума вопрос о челябинском воздухе всплывал. Тогда вице-губернатор Руслан Гаттаров заявил, что в Челябинске НМУ действуют 180 дней в году. Напомним, чиновники обещают населению улучшить ситуацию. Но реальных подвижек люди пока не замечают.