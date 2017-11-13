Москва, 13 ноября, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Информационный проброс о необходимости ввода 20 тыс. миротворцев на территорию Украины — это дымовая завеса, которая должна прикрыть обострение отношений между Украиной и другими странами Восточной Европы, заявил 12 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"Двадцать тысяч миротворцев — это надо увидеть. Это не миротворцы, а оккупационная армия, вошедшая на территорию… Это бы означало, что всё, суверенитет закончен, там начинает дальше работать американская полиция и все главные действующие лица вашего «суверенного романа» сидят и дают показания», — отметил политолог.

По его словам, бред про 20 тыс. миротворцев и его активное обсуждение в прессе нужен только для того, чтобы закамуфлировать настоящее положение дел на Украине.

«А основная ситуация — это резкое нарастание обострения между Польшей и Украиной, это постепенное превращение всего этого в восточно-европейский конфликт с Украиной. И это внутренний такой кризис на Украине, который практически ставит под вопрос украинский суверенитет окончательно. Вот параметры реальной политики», — выразил эксперт свою позицию касательно происходящего на Украине, добавив, что исторические счета Польши к Украине никуда не делись.

Напомним, что газета The Wall Street Journal 10 ноября опубликовала информационный вброс о намерениях США ввести на Украину двадцатитысячный контингент миротворцев в качестве реакции на предложение России ввести миротворческую миссию на линию разграничения между ДНР, ЛНР и Украиной с целью защиты наблюдателей ОБСЕ.