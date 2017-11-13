Манила, 13 ноября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с президентом Филиппин Родриго Дутерте, сообщает 13 ноября Reuters.

Родриго Роа Дутерте

Два лидера провели двустороннюю встречу в кулуарах Восточно-Азиатского саммита, проходящего на Филиппинах.

Данная встреча стала одной из самых ожидаемых на этом мероприятии, так как Дутерте подвергается жесткой критике со стороны многих представителей международного сообщества за свою борьбу с наркоторговлей.

Поэтому мировые СМИ были прикованы к событию, ожидая его результатов и заявлений обеих сторон.

Президент Дутерте на прошлой неделе высоко оценил лидера США, однако подчеркнул, что если он во время встречи поднимет вопрос нарушения прав человека, то ему будет указано на дверь.

Дональд Трамп не в первый раз похвалил своего филиппинского коллегу, так на прошлой неделе между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, в котором глава Белого дома назвал усилия Дутерте по борьбе с наркотиками «отличной работой».