Москва, 13 ноября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Московском зоопарке появились на свет почти 600 детенышей, сообщается на портале мэра Москвы.

Animalwall.xyz Детеныш рыси

Самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих (285 детенышей) и у птиц (157 птенцов). У рептилий появился 91 детеныш, а у амфибий — 58.

Большим событием стало появление на свет детенышей европейской рыси. Пара хищников живет в зоосаде уже восемь лет.

Впервые за 20 лет вывели птенца кафрские рогатые вороны.

Значимым событием стало рождение в мае азиатского слоненка Филимона у слонихи Пипиты и слона Памира, живущих в Московском зоопарке с 1985 года.

Отметим, в России живут только 11 слонов, и четверо из них — в столичном зоопарке.

Впервые в Московском зоопарке также родился детеныш альпака — кудрявого безгорбого верблюда. Малыш появился на свет в марте.

В среднем за год в Московском зоопарке рождаются 600−700 детенышей. В 2014 году появились на свет 758 животных, в 2015-м — 363.

В 2016 году в Московском зоопарке родилось рекордное количество детёнышей — 1157 малышей.

«2017 гол не стал рекордным по количеству родившихся малышей. Однако именно в этом году многие бездетные пары обитателей зоосада, у которых восемь и более лет не было потомства, обзавелись им», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка.

Период рождаемости у зверей и птиц обычно длится семь месяцев — с марта по октябрь, уточнили в зоопарке.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Московский зоопарк выпустил новое мобильное приложение, озвученное известным ведущим телепередач о животных, ученым-зоологом Николаем Дроздовым.

Мобильное приложение с аудиогидом содержит более 60 описаний животных.

Напомним, с 1 октября 2017 года зоопарк перешел на зимнее время работы — посетить его можно с 07:30 до 18:00 по мск.

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