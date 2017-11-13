Чебоксары, 13 ноября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Социально-экономическое развитие Чувашии в ближайшие три года будет только расти. Об этом свидетельствует прогноз, сделанный чувашскими власти в рамках формирования республиканского бюджета на 2018−2020 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Российская экономика

«Прогноз доходов республиканского бюджета Чувашской Республики рассчитан на основе сценарных условий функционирования экономики республики и основных показателей прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2018−2020 годы… Учтены в основном показатели базового варианта сценария развития экономики республики», — говорится в документе.

Согласно проекту, валовой региональный продукт по итогам 2017 года ориентировочно вырастет на 0,2% (в 2016 году рост составил 0,1%), в 2018 году — на 0,6−2%, в последующие годы рост может составить от 1,2% до 3%.

Власти также прогнозируют рост промышленного производства: по расчётам, в 2017 году темп снизится, и индекс составит 102,7% (в 2016 году было 106,2%), в 2018 ориентировочно будет 102,1−104,8%, в 2019—2020 годы при пессимистическом сценарии индекс составит 102,9%, при оптимистическом — 1−5,4%. С ростом прогнозируется и объём продукции сельского хозяйства: в 2017 году — 101,1% (в 2016 году — 101,4%), в 2018 году — 100,5−104,3%, затем при благоприятном раскладе максимальный индекс может достигнуть 104,8%. Власти также считают, что объём инвестиций в экономику республики будет расти — после падения на 17,4% по итогам 2016 года. Согласно опубликованному прогнозу, в 2017 году рост составит всего 0,1%, в 2018 году — от 100,1 до 102,4%, в 2019−202 году рост может составить 6,1%.

Фонд заработной платы, как прогнозируют власти, в 2017 году увеличится на 5,5% (в 2016 году рост составил 0,8%), в 2018 году рост может составить от 5,7% до 7%, в последующие годы максимальный рост — 7,9%.

Согласно проекту документа, инфляция увеличится. В 2017 году цены предположительно вырастут на 3,5% (в 2016 году — на 5,6%), в 2018 году при благоприятном сценарии развития экономики рост составит 3,7%, при пессимистическом — 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году основные характеристики проекта республиканского бюджета Чувашии предусмотрены следующие: доходы — 39,668 млрд рублей, расходы — 39,612 млрд рублей, профицит — 5,58 млрд рублей. В структуре расходов 29,7% составляют расходы на развитие образования, 29,8% — на проводимую социальную политику, 16,1% — развитие национальной экономики, 5% — на развитие здравоохранения.