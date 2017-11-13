Киев, 13 ноября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Не более 7% возможностей космической отрасли используется на данный момент на Украине, заявил первый украинский космонавт после 1992 года Леонид Каденюк, сообщает 13 ноября «Укринформ».

Ракета. Детская игрушка

По его словам, Украина использует возможности своей космической отрасли только на 5−7%, что не дает шансов на серьезное развитие украинской космонавтики. Как отметил Каденюк, развитие космической отрасли зависит в первую очередь от правительства, от «тех, кто принимает решения относительно государственных программ».

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Космонавт добавил, что развивать космонавтику в отрыве от других отраслей невозможно, поскольку полеты в космос требуют высоких технологий.

«Эта отрасль связывает все, чем занимается человек на земле, начиная от сельского хозяйства и медицины, а самое главное — это технологии», — сказал Каденюк.

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Он подчеркнул, что самые высокие стандарты при разработке технологий всегда создают авиационная и космическая отрасли.

Напомним, ранее на Украине предложили перенести День космонавтики с 12 апреля (дата полета в космос Юрия Гагарина) на 19 ноября (1997 года — дата полета в космос Каденюка), на что сам Каденюк ответил: «Гагарина никто не может заменить».