Калуга, 13 ноября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. История героической обороны Козельска, который в 1238 году войска хана Батыя смогли взять только после семинедельной осады, достойна отражения в фильме. Об этом, как передают «Известия», сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский после своей лекции об Иване III, которая прошла в калужском Инновационном культурном центре.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Лекция Владимира Мединского в Калуге

«Я мечтаю кино сделать об этом, — сказал Мединский. — Найти хорошего продюсера и сценарий».

По его словам, история Ордынского ига имеет две точки, которые важны для самосознания. Одной из «беспрецедентных и уникальных» историй является именно оборона Козельска на Калужской земле, заявил министр.

Напомним, в 1238 году началась оборона Козельска от войск хана Батыя, которая длилась семь недель. Взятие произошло весной 1238 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в козельском филиале калужского объединённого музея-заповедника, расположенного в городском музейно-краеведческий центре «Дом Цыплаковых», открылась экспозиция «Козельск. Героическая оборона 1238 года». Выставка посвящена 779-летию обороны Козельска от войск хана Батыя.

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