Москва, 13 ноября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Розничная цена на шампанское и игристые вина к новогодним праздникам вырастет на 10−15%, подорожание связано с традиционным повышением спроса и низким урожаем винограда в Европе, сообщил глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

TerriC Шампанское

«Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам — коньяка, виски и так далее», — цитируют «Известия» Зуйкова.

Он подчеркнул, что спиртные напитки вырастут в цене на 10% в зависимости от марки. При этом увеличение стоимости не коснется алкоголя в нижнем ценовом сегменте, так как его выбор достаточно большой. А цена на французское шампанское в среднем и выше среднего ценовом сегментах увеличится до 15%.

Отмечается, что производители алкоголя рассчитывают на пересмотр минимальных цен на шампанское. В настоящее время минимальная цена в рознице составляет 164 рублей за 0,75 л.

По данным издания, вопрос о повышении минимальной цены обсуждается в министерстве финансов, однако принятого решения еще нет.

По данным ЕМИСС, производство шампанского в России за первые восемь месяцев 2017 года сократилось на 15% и составило 5,8 млн декалитров, вина — на 5%, до 21,1 млн декалитров. Производство крепкого алкоголя при этом выросло. При этом растет объем импорта игристых вин — по итогам трех кварталов 2017 года импорт вырос на 56% и составил 27 млн декалитров.