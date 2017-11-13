Южно-Сахалинск, 13 ноября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Жители Сахалинской области стали брать больше кредитов. Только за третий квартал 2017 года объем займов в островном регионе увеличился на 4% и составил 93 млрд рублей. Львиная доля принадлежит населению — 58%. Жители Сахалина назвали эту новость «скорее плохой, чем хорошей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

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Кредиты населению по-прежнему преобладают в общем кредитном портфеле сахалинских банков. Их доля — 58%. Основной объём приходится на ипотеку, рост таких кредитов в третьем квартале составил 5%, а совокупная задолженность составила 21,5 млрд рублей.

Также весомый рост показало кредитование индивидуальных предпринимателей — кредитный портфель этой категории заёмщиков вырос в третьем квартале 2017 года на 10%. В целом объём кредитов, предоставленных бизнесу, вырос на 3,8% и составил 40 млрд. В тройке лидеров — предприятия, добывающие полезные ископаемые, предприятия недвижимости и торговли.

Банкиры связывают рост объёмов кредитования с удешевлением кредитов.

«Рост связан, в первую очередь, со снижением стоимости кредитов для населения и бизнеса. Банки снижают ставки по кредитам, делая этот инструмент менее затратным. Отчасти это обусловлено и продолжением смягчения кредитно — денежной политики «Банка России», — сообщил управляющий южно-сахалинским отделением «Банка России» Владимир Апанасенко.

Между тем, объем просроченной задолженности по кредитам на Сахалине в третьем квартале 2017 года увеличился на 1,5% и составил 5,7 млрд рублей.

Сами жители единственного островного региона России, комментируя в социальных сетях рост кредитования, называют иные причины: бедность, отсутствие денег на жизнь.

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«Денег нет у людей, вот и берут кредиты. На жизнь».

«Скоро будем брать кредиты, чтобы еды в магазине купить».

«Ага. Возьми, возьми кредит. И совсем скоро поймешь, что лебеда — вполне приличная еда».

«Предприниматели берут кредиты, чтобы было чем оплачивать аренду торговых площадей. Что тут непонятного-то? Вот так и живём. Только банки богатеют».

«Предпринимателям надо кредиты давать под 5% годовых срочным образом и не больше! У нас за год 24 ресторана закрылись! Если не сделать предпринимателям кредиты дешевле, то нас ждёт экономический крах в самом скором будущем! И это преступление будет на совести банкиров. Последнюю кровь же высасывают из-за процентов больших! К примеру, 6 млн рублей даже под 10% на 3 года — это 180 тыс. рублей в месяц. Это просто кошмар! Да и кредиты давать надо предприятиям «длинные», лет на 7 минимум. Все же расходы предпринимателя вкладываются в стоимость товаров и услуг. А покупатель такие цены уже просто не тянет! Вот поэтому и закрываются многие — не выгодно работать. Не выгодно у нас в стране работать, а выгодно ходить на биржу за пособием из госбюджета!».

«Попробуй еще получи этот кредит. Предлагают всем, а дают-то единицам!».

«Растёт кредитование». Это что — хорошая новость? Это плохая новость!».

«Ах, как здорово! Ну просто молодцы! Как это «правильно»: загнать нищих в ещё большую кабалу, потом реструктуризировать долг, чтоб гарантированно до конца жизни с этими кредитами сидели».

«Интересно, а что будут делать банки, когда у людей совсем — совсем деньги закончатся и уже никто не сможет им платить по этим кредитам?», — высказали жители Сахалина своё мнение в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, слишком высокая закредитованность населения является одним из показателей сложного положения российской экономики. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя суммарный объём просроченных долгов жителей Якутии, который достиг уже 10,8 млрд рублей по итогам трёх кварталов 2017 года.

«Закредитованность жителей Якутии в частности и России вообще растёт, как снежный ком. И речь только о просроченных кредитах. А значит, это лишь верхушка айсберга», — сказал Юрий Данилов.

Такой высокий уровень закредитованности эксперт объяснил крайне низкой покупательской способностью населения, которое «просто выживает», а также рекордно низким уровнем инфляции, который по итогам года составит 2,8% при относительно высокой ключевой ставке ЦБ РФ в 8,25%.

«Это явно показывает, что экономика страны находится в сложном положении. При таком положении возможно резкое обрушение курса рубля и острый кризис в экономике», — уверен Данилов.

По мнению эксперта, для того, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики, необходима амнистия населения по просроченным кредитам и снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4%.

На Сахалине на начало 2017 года статистика фиксировала рост среднедушевого дохода. Однако вместе с ним растет и социальная пропасть: по данным Сахалинстата, 47% денежных доходов региона сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут бедно. 17 тыс. семей с детьми не могут приобрести себе даже продукты: 1 раз в месяц правительство региона предоставляет им продуктовые наборы — чай сахар, консервы и крупы — бесплатно.

В прогнозе бюджета на 2018 год около 200 тыс. жителей островного региона будут охвачены различными мерами социальной помощи. Всего на Сахалине и Курилах проживает менее 488 тыс. человек.

На прошедшем в Лондоне банковском форуме имени Адама Смита крупные банки РФ не стеснялись выражать свою позицию по отношению к рядовым россиянам.

«Проблема в том, что есть целая категория граждан, которые не хотят жить в кредит. Вопрос в том, как загнать их в кредитную кабалу», — заявила председатель правления «Юниаструм Банк» Алла Цитович.

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