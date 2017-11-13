Манила, 13 ноября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Рост ВВП Российской Федерации по итогам 2017 года превысит 2%. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Рассчитываем, что по итогам этого года он превысит 2%, рост ВВП», — заявил председатель правительства РФ.

Медведев также отметил, что в ближайшем будущем власти РФ будут продолжать политику поддержки экономики, при этом будут сохраняться плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования.

«Нам (властям РФ) удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив ее текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта», — заявил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Маниле (Филиппины) официально открылся 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором примут участие лидеры 19 государств.

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