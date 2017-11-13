Анкара, 13 ноября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 были закуплены Турцией из-за вынужденной необходимости, потому что аналоги систем ПВО из стран НАТО не удалось поставить ввиду отсутствия поддержки со стороны США, передает 12 ноября газета Hurriyet со ссылкой на премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

При этом он добавил, что сотрудничество с Москвой не окажет влияния на отношения Анкары с Североатлантическим военным альянсом.

«Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции», — сказал Йылдырым.

Он уточнил, что закупка С-400 в России сопровождалась вынужденными обстоятельствами: в результате пуска с территории Сирии 71 ракеты Турция не смогла их сбить, что привело к гибели 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку ЗРК С-400 между Москвой и Анкарой был подписан 12 сентября 2017 года. Стоимость сделки между РФ и Турцией составила более $2 млрд.

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Данная сделка вызвала недовольство со стороны официального Вашингтона. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что системы С-400 «не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс» и это является проблемой.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что тревога Вашингтона связана с угрозой оперативной совместимости с американскими оружейными системами.