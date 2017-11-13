Москва, 13 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В России по данным на 10 ноября прививку от гриппа сделали более 62,7 млн человек. Это составляет 43,4% от общей численности населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве отметили, что в некоторых регионах России привиты от гриппа более 47% населения.

В пятерку лидеров по охвату вакцинацией населения от ОРВИ и гриппа вошли Тува, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область.

Неохотно прививаются от гриппа жители Крыма (40%), Карелии (39,8%), Дагестана (39%,) Псковской области (39%) и Чечни (34%).

Роспотребнадзор продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 октября завершили свою работу мобильные пункты по вакцинации граждан от гриппа. Почти за два месяца у станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) от гриппа привились 157 тысяч человек.

Напомним, окончательные итоги прививочной кампании-2017 против гриппа будут подведены после 1 декабря.

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