Тегеран, 13 ноября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 141 человека, более 860 получили ранения, сообщает 13 ноября Press TV.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Отмечается, что в настоящее время продолжается разбор завалов, при этом количество погибших может возрасти.

Напомним, вечером 12 ноября подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован в районе ирано-иракской границы, очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 212 км к северо-востоку от Багдада (Ирак) в провинции Керманшах.

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Как сообщает агентство IRNA, центральные районы Ирана остались без электричества, большое количество зданий оказались разрушены или повреждены.

Кроме того, землетрясение привело к повреждению плотины на притоке реки Тигр в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Подземные толки вызвали обвал в горах.

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Президент Ирана Хасан Рухани приказал обеспечить всем необходимым население пострадавших районов.