Москва, 13 ноября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 ноября завершились небольшим снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на нефть сорта Brent находилась в положительной зоне до американской сессии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К закрытию торгов нефть подешевела с $64,25 до $63.54 руб. После недавнего ралли нефтяной рынок находится в коррекционной фазе четыре дня.

По данным Baker Hughes, за неделю до 10 ноября в США общее число буровых увеличилось на девять единиц до 907 штук. Число нефтяных буровых установок выросло на девять единиц до 738 штук. Число газовых буровых установок не изменилось и составило 169 штук.

Техническая картина по-прежнему указывает на продолжение роста котировок. Высокие цены на нефть сохраняются на ожиданиях продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи в конце этого месяца.

Новое ралли может начаться с текущего уровня $63,55, но, скорее всего, покупатели начнут наступление от $63,05.

Также неплохо будет, если цена на Brent сегодня, 13 ноября, торговаться в боковом тренде выше отметки $63,20 до 14 ноября.

В этом случае уже 15 ноября можно будет увидеть Brent по цене $66 за баррель.

Напомним, 10 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,64%, до $63,52 за баррель, WTI — на 0,71%, до $56,98 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,03 за баррель.

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