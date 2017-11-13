Пекин, 13 ноября, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Китай построит третий Телескоп антарктических исследований (AST3) на Южном Полюсе для наблюдения за гравитационными волнами и усиления элементной базы для наблюдения за космическими телами, сообщает 13 ноября газета «Жэньминь жабао».

Chinare.org.cn Китайские телескопы в Арктике

Телескоп AST3−3, как ожидается, будет построен в рамках следующего шага на пути антарктических исследований полярной станции Куньлунь, отмечает исследователь Китайской академии наук У Сюэфэн.

По его словам, команда AST3 примет участие в совместных международных исследованиях гравитационных волн.

«Гравитационные волны предлагают новый метод для астрономов и, в совокупности с традиционными подходами вроде исследования оптических и электромагнитных спектров волн, позволяют получить больше информации о Вселенной», — заявил исследователь Национальной астрономической обсерватории Китая Чэнь Сюэлэй.

Гравитационные волны зафиксированы лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) в августе 2017 года во время наблюдения за столкновением двух чёрных дыр. В то же время телескоп AST3−2 занимался исследованием оптических сигналов, которые последовали за столкновением.

Читайте также: Китай займется наблюдением за «оптическими спутниками» гравитационных волн

Напомним, что телескоп AST3 расположен на Куполе Аргуса (Купол А) в Антарктике. Его уникальное расположение позволяет получать более точные данные в оптическом спектре, сопутствующие гравитационным волнам. Он был построен на станции Куньлунь в 2015 году. Второй телескоп AST3−2 является крупнейшим полностью автоматическим оптическим телескопом в Антарктике.

Читайте также: Китай будет изучать гравитационные волны рентгеновским телескопом

Как сообщало ИА REGNUM, Китай всерьез намерен заняться исследованием гравитационных волн, существование которых был подтверждено буквально недавно. Для этого на высоте 5250 метров выше уровня моря на территории уезда Нгари Тибетского автономного района будет построен специальный центр наблюдения до конца 2019 года.