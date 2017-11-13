Путину и Трампу помешали встретиться. Когда последует кара? Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Печально и даже неловко»: в Польше переписывают историю в угоду киевским властям;
- Поиски нового информповода: украинские власти заявили, что РФ «перекрасит» армию;
- Письмо для Путина: Песков прокомментировал письмо из КНДР для президента России;
- Преодолеть барьер: Трамп заявил, что верит Путину;
- «Последует кара»: в Кремле прокомментировали «угрозу» Путина за срыв встречи с Трампом;
- Пришло ли время? Владимир Путин затронул тему нового президентского срока;
- Денежный вопрос: отток капитала из России вырос.