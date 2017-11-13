В этом году в Ивановской области начнётся строительство пяти газопроводов
Ивановская область, 30 августа, 2012, 16:33 — ИА Регнум. Строительство пяти межпоселковых газопроводов в пяти муниципалитетах Ивановской области начнётся в текущем году. Работы проведут за счёт инвестиций ОАО "
Как рассказал заместитель председателя регионального правительства
Также в этом году начнутся проектные работы и строительство уличных распределительных газопроводов в 13 населенных пунктах. Работы выполнят за счёт средств областного бюджета. Это позволит газифицировать порядка 1,5 тысячи домовладений и квартир в Шуйском, Гаврилово-Посадском, Комсомольском, Ильинском и Фурмановском районах.