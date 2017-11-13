Хабаровск, 13 ноября, 2017, 05:01 — ИА Регнум. В приходе Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии РПЦ годовалый ребёнок получил ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Мальчик находится под наблюдением медиков, сообщает ИА REGNUM.

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После падения годовалого ребёнка доставили в краевую клиническую больницу №2, где он до сих пор находится под наблюдением врачей, диагностировавших у него ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

В комментарии «КП-Хабаровск» помощник настоятеля Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии РПЦ Александр Постоев сообщил, что не знает, при каких обстоятельствах малыш получил травму. По слухам сотрудников храма, мальчика толкнула девочка.

В настоящее время официальные ведомства с комментарием относительно инцидента в храме не выступили.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября при страшных обстоятельствах в Саратовской области погиб девятимесячный мальчик. Ребёнок утонул в биотуалете. По данному факту проверку проводит региональное следственное управление СКР.