Санкт-Петербург, 12 ноября, 2017, 23:08 — ИА Регнум. В спорткомплексе «Динамо» на Крестовском острове Санкт-Петербурга 12 ноября завершились финальные поединки VI Международного турнира по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» и состоялась церемония закрытия соревнований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга»

Нынешний турнир стал уже шестым по счёту: впервые Кубок был разыгран в 2009 году, а с 2011 года обрёл статус ежегодного, прерываясь на 2015—2016 годы, когда Петербург дважды подряд принимал чемпионаты мира — юниорский и молодёжный.

В предыдущие годы участниками «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» становились будущие и действующие призёры континентальных и мировых чемпионатов, а также Олимпийских игр.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга»

С 8 по 12 ноября 2017 года зрители смогли наблюдать целую серию запоминающихся боксёрских поединков. При этом, по уже сложившейся традиции, вход на трибуны турнира был открыт для всех желающих.

Награды победителям турнира 2017 года вручили губернатор Георгий Полтавченко и президент Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков. Кстати, в этом году отмечается 90-летие Спортивной федерации бокса в городе на Неве.

«Петербургский турнир занял достойное место в календаре соревнований по олимпийскому боксу. В этом году к нам приехало 100 спортсменов из шести стран мира. Поединки, которые мы сегодня увидели, свидетельствуют о том, что этот вид единоборств активно развивается и обретает новое лицо», — сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор подчеркнул, что город продолжит поддерживать развитие бокса и принимать крупнейшие соревнования.

«За последние три года мы с успехом провели два мировых первенства. Это подтверждает большой авторитет петербургского бокса в международном сообществе», — добавил Полтавченко.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Как отмечают в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга, возможность регулярно видеть выступления сильнейших боксёров пробуждает интерес к боксу среди петербуржцев самых разных возрастов. Только за последние три года, когда Санкт-Петербург становился местом проведения чемпионатов мира по боксу и одного из крупнейших российских молодёжных турниров, число занимающихся боксом в спортивных клубах города выросло в полтора раза.

Как напоминают в пресс-службе Смольного, ленинградская-петербургская школа дала миру олимпийских чемпионов Геннадия Шаткова и Валерия Попенченко. В Петербурге начинал свою спортивную карьеру первый российский чемпион мира среди профессионалов в супертяжелом весе Николай Валуев, который в этом году стал гостем турнира.