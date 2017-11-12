Вашингтон, 12 ноября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Российская Федерация не повлияла на итоги президентских выборов-2016 в США. Об этом, как передает CBS News, сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин.

United States Department of the Treasury Министр финансов США Стивен Мнучин

«Я не стану комментировать конфиденциальную информацию, которую я видел, — говорит Мнучин. — Мы (власти США) ввели санкции. Но позвольте мне ясно выразиться, никто не считает, что это повлияло на выборы».

Министр финансов США уверен, что никакого влияния РФ на американские выборы не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что расследование истории о его «связях с Россией» раскалывает общество, а вся эта тема «сговора с Москвой» является настоящей «охотой на ведьм».

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