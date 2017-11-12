Киев, 12 ноября, 2017, 20:58 — ИА Регнум. В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, в автомобиле которых было обнаружено 6 кг взрывчатки. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, на парковке ТЦ «Аркадия» по Днепровской Набережной.

Геращенко отметил, что сотрудники полиции из Полка № 1 ГУНП Киева обратили внимание на подозрительных лиц сидящих в иномарке с номерами Закарпатской области.

«В багажнике авто оказался спортивной рюкзак в котором находилось около 6 кг взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов подготовленных к немедленному использованию, — пишет депутат. — Оба гражданина задержаны».

В настоящее время стражи порядка проводят по данному факту проверку.

1 ноября официальный представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало на своей странице в соцсети Facebook написал, что в Киевской области и столице Украины введен усиленный режим несения службы сотрудниками Нацполиции.

По его словам, полиция перешла на усиленный режим в связи с двумя инцидентами: терактом 25 октября, в результате которого двое человек погибло и был тяжело ранен депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, и убийством 30 октября Амины Окуевой (настоящее имя — Наталья Никифорова).

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