Варшава, 12 ноября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Польские власти решили «подчистить» историю, связанную с борьбой поляков против банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С таким заявлением выступил известный польский священник, отец Тадеуш Исаакович-Залесский. Суть дела в следующем. 10 ноября министр обороны Польши Антоний Мачеревич торжественно открыл новые памятные доски, расположенные в комплексе Могилы Неизвестного Солдата в Варшаве. Эти доски должны были увековечить память польской самообороны, которая защищала мирное население от банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ewaryst Fedorowicz / prawy.pl Было (слева) и стало

Однако, как сообщает отец Тадеуш, уже на следующий день с них исчезло название населённого пункта Бирча, которая трижды оборонялась от атак украинских националистов в 1946 году.

«По моим сведениям, произошло это под давлением украинских властей и канцелярии президента Польши, — написал в своем блоге священник. — Пока верить не хочется, что это произошло в День Независимости!!!».

Жители Бирчи и представители организаций кресовян готовятся провести акции протеста.

Чуть позже Исаакович-Залесский раскрыл подробности. Как ему стало известно, Бирчу убрали из памятной доски накануне торжественного открытия ее, где должен был присутствовать и президент Польши Анджей Дуда. Однако между Дудой и Мачеревичем разгорелся новый конфликт, из-за чего президент отказался находиться рядом с министром обороны, а саму церемонию перенесли на другой день.

«Неофициальная информация свидетельствует о том, что это было сделано под давлением со стороны Украины, особенно главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который в течение многих лет отрицает бандеровский геноцид поляков, евреев и других национальностей, а также их нападения на польских патриотов, — отметил отец Тадеуш в колонке на портале радиостанции RMF. — Печально и даже неловко выглядит замена вновь установленных панелей в Варшаве, и только потому, что некоторым сторонникам Бандеры в Киеве надписи на этих досках не нравятся. Это удар по польскому суверенитету».