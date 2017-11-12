Москва, 12 ноября, 2017, 19:49 — ИА Регнум. В Москве сотрудники пожарной службы спасли из горящей квартиры девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по столице.

Tammy Sue Пожар

ЧП произошло в воскресенье, 12 ноября, по адресу: Лазоревый переулок д.4. Пожар вспыхнул в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены всего 9 человек, один из них ребенок, — говорится в сообщении. — Двое пострадавших переданы наряду скорой для оказания медицинской помощи».

Отмечается, что всего площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В настоящее время выясняются причины ЧП.

Другие подробности пока неизвестны.

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