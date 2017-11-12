Киев, 12 ноября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Любые реформаторские инициативы на Украине начинаются только тогда, когда у политиков есть в этом личный интерес. Так предложение народного депутата, члена партии «Народный фронт» Антона Геращенко об ограничении полномочий президента страны прокомментировал для ИА REGNUM украинский эксперт Сергей Белов.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Аналитик обращает внимание на то, что Антон Геращенко — советник главы МВД Арсена Авакова и, по сути, его «говорящая голова», смысл деятельности которой сводится к постоянному вбросу в информационное пространство необходимых министру посылов.

Учитывая, что сейчас у Авакова появились проблемы, связанные с расследуемым Национальным антикоррупционным бюро делом против его сына, который оказался замешан в продаже Нацгварии «рюкзаков» по завышенной стоимости, заявление Геращенко, считает эксперт, следует рассматривать как сигнал президенту от Авакова, чтобы тот проявил «отеческое участие» в судьбе сына и замял дело.

«Вопрос развала парламентской коалиции, если она ещё существует, досрочных парламентских и президентских выборов «Народный фронт» волнует в последнюю очередь. За выборы на Украине выступают только тогда и те силы, которые в результате могут усилить своё влияние. Шансов на то, что «народофронтовцы» на них победят, практически нет, а значит, все их телодвижения по этому поводу пустое сотрясение воздуха, которое рассчитано на публику.

Любая реформаторская инициатива украинских политиков начинается только тогда, когда у них есть свой личный интерес к ней. Если президентом страны находится противник, то его власть надо ослабить и наоборот. Примеров и аргументов наберётся тьма, а население всегда поддержит оппозицию, поскольку всегда ненавидит власть больше», — заключает Сергей Белов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко 11 ноября заявил о том, что партия «Народный фронт» предлагает осуществить конституционную реформу: которая бы позволила ограничить полномочия президента. По словам нардепа, сегодня «возможности главы государства слишком велики» и это препятствует развитию Украины, потому как «создают конфликт между исполнительной властью и президентской вертикалью».