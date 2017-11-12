Москва, 12 ноября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы внедорожник столкнулся с микроавтобусом. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

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ДТП произошло в воскресенье, 12 ноября, на улице Обручева возле дома 31. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 9 человек.

«Маршрутное такси столкнулось с автомобилем марки Jeep (…), — говорится в сообщении. — Сотрудники «скорой помощи» проводят осмотр пострадавших на месте происшествия».

Движение по улице Обручева полностью перекрыто. В настоящее время выясняются причины аварии.

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