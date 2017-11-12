Тифарити, 12 ноября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Обращаясь к комиссии ООН по правам человека, алжирская делегация заявила, что принцип самоопределения закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций и подтвержден в Международном пакте, касающемся гражданских и политических прав человека. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Saharauiak Войска САДР на праздновании 32-й годовщины создания ПОЛИСАРИО

В то время как Организация Объединенных Наций возобновляет разговор по разрешению многолетнего спора, король Марокко Мохаммед VI исключает любое мирное соглашение, которое бы предусматривало независимость Западной Сахары.

Напомним, что миротворческие силы ООН были развернуты в бывшей испанской колонии с 1991 года с мандатом на организацию референдума о независимости или на интеграцию с Марокко.

Марокко согласилось на голосование еще в 1988 году, договороившись с фронтом Полисарио, что положило конец 13-летнему конфликту, но с тех пор блокирует его, заявляя, что согласится только на автономию территории.

«Никакое урегулирование дел в Сахаре невозможно вне рамок полного суверенитета Марокко над Сахарой и её автономии, серьезность и авторитет [этого решения] признало международное сообщество», — сказал король в телевизионном обращении 6 ноября.

42 года прошло с тех пор, как сотни тысяч марокканских гражданских лиц начали переходить через границу, чтобы претендовать на богатую полезными ископаемыми территорию.

«Зеленый марш» вызвал войну с поддерживаемым Алжиром фронтом Полисарио, который проводил кампанию за независимость территории с 1973 года.

В апреле Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к новому витку переговоров между Марокко и Полисарио. Новый посланник ООН, бывший президент Германии Хорст Кёлер, недавно также провел переговоры с обеими сторонами.

Король сказал, что Марокко намерено внести вклад в «новый импульс», которого добивается Организация Объединенных Наций, и сотрудничать с новым посланником. Но он также заявил, что категорически отвергнет «любую попытку нарушить законные права Марокко».

Марокко будет продвигать свои собственные планы развития Западной Сахары, независимо от прогресса в новом стремлении к миру. «Мы не собираемся сидеть сложа руки, ожидая решения, — сказал он. — Мы будем продолжать стимулировать развитие наших южных провинций и обеспечивать своим людям условия для свободной и достойной жизни».

Десятки тысяч беженцев — жителей Западной Сахары десятилетиями живут в лагерях в пустыне, которыми управляет Полисарио в соседнем Алжире.

Раскинувшаяся больше, чем на 266 000 квадратных километров, граничащая с Атлантическим океаном Западная Сахара — это последняя территория на африканском континенте, статус которой после колониального периода еще не разрешен. Марокко контролирует все основные города. Полисарио контролирует территории в пустыне.

Напомним, что Сахарская Арабская Демократическая Республика, объявленная Полисарио, является членом Африканского союза и признана многими африканскими правительствами.

Претензии Марокко на эту территорию поддерживаются Лигой арабских государств. Конфликт отравляет отношения между Марокко и Алжиром на протяжении десятилетий. С 1994 года граница между северными африканскими соседями закрыта.