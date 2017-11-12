Калининград, 12 ноября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. В Калининградской области прошли памятные мероприятия, посвященные 99-й годовщине окончания Первой мировой войны. Накануне на единственное в России поле ратной славы Русской армии в Первой мировой войне прибыли военнослужащие Балтфлота, общественники, представители казачества и духовенства.

Exclav.ru Военнослужащие Балтфлота у немецкого памятника 273-м неизвестным русским солдатам.

Воинские почести героям отдала рота почётного караула и оркестр Балтийского флота.

«В 1914—1915 годах на современной территории Калининградской области вела боевые действия Русская Императорская армия, которая одержала одну из самых значимых побед Первой мировой, оказавшую прямое влияние ход войны и её итоги. Именно здесь расположено знаменитое поле Гумбинненского сражения, вынудившего немецкое командование отказаться от разработанного плана молниеносной войны, предусматривавшего быстрый разгром сначала Франции, а потом России», — рассказал ИА REGNUM руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков.

Оценивая в конце войны победа русской армии под Гумбиннено, маршал Франции Фердинанд Фош сказал такие слова: «Если Франция не была стерта с карты Европы, то этим мы обязаны прежде всего России…»

На территории Калининградской области находится около семисот воинских захоронений Первой мировой, в которых похоронено около 20 тысяч воинов. В настоящее время известно расположение только около 200 захоронений, в которых покоится около 8 тысяч русских солдат и офицеров. Подавляющая часть их имён до сих пор неизвестна.