Вашингтон, 2 декабря, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 25 аппаратами, включая первый разведывательный спутник Южной Кореи, которому присвоили кодовое обозначение «425», сообщается на странице организации в социальной сети Х (бывший Twitter).

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Местом старта стал космодром Ванденберг в Калифорнии. Кроме того, ракета должна вывести на околоземную орбиту первый исследовательский спутник Ирландии, получивший название EIRSAT-1, а также другие аппараты.

По данным Space Flight Now, который ссылается на агентство оборонных разработок Южной Кореи, первый разведывательный спутник этой страны получил инфракрасные и электронно-оптические сенсоры.

К 2025 году республика при содействии SpaceX собирается вывести в космос ещё четыре аналогичных аппарата.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября стало известно об успешном запуске северокорейской ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». В Северной Корее заявили, что республика в ближайшем будущем собирается запустить ещё несколько разведывательных спутников.

В Пхеньяне отмечают, что их использование поможет повысить боевую готовность армии КНДР и получить разведданные о ситуации вокруг соседних стран. Профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков объяснил в беседе с ИА Регнум, что если Северная Корея обзаведётся разведывательным спутником, то обстановка на Корейском полуострове станет менее опасной.