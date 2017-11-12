Караганда, Казахстан, 12 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В Карагандинской области Казахстана утонул военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям администрации Карагандинской области.

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Сообщается, что двое военнослужащих российской армии, приписанных к воинской части, расположенной в Приозерске Карагандинской области Казахстана, отправились на рыбалку на водоём, расположенный в 150 км от места дислокации части.

В ночь на 12 ноября один из военнослужащих утонул. Его тело было обнаружено местным населением в ходе спасательных работ. Второй военный числится пропавшим без вести. Его ищут.

Речь идет о двух военнослужащих 1981 года рождения и 1985 года рождения. Поисково-спасательная операция была начата после того, как военнослужащие вовремя не вернулись с рыбалки.