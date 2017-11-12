Москва, 12 ноября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков разъяснил, почему не удалось организовать полноформатные переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который прошел с 10 по 11 ноября во вьетнамском городе Дананге. Соответствующее разъяснение он дал журналистам сегодня, 12 ноября.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Напомним, президент США Дональд Трамп ещё перед началом саммита АТЭС заявил, что хотел бы там встретится с Путиным и обсудить Сирию, Украину и КНДР.

Однако, отдельной встречи лидеров двух стран так и не произошло. Известно, лидеры смогли пообщаться «на ногах» между официальными мероприятиями АТЭС.

В конце саммита на итоговой пресс-конференции Путин рассказал, почему не удалось организовать встречу.

«Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну… Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло», — сказал Путин.

По возвращению в Москву пресс-секретарь президента дал некоторые разъяснения на этот счет.

Он рассказал, что администрация президента РФ действительно пыталась согласовать полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам. Также Песков напомнил, что по дипломатической практике встречи на высшем уровне организуются поочередно на разных сторонах.

«Стороны пытаются предлагать варианты с учетом перегруженных графиков лидеров», — сказал Песков.

В этой связи Песков напомнил, что предыдущая встреча Путина и Трампа в июле этого года в германском Гамбурге на саммите «Большой двадцатки», состоялась в зале, который арендовала американская сторона, то есть формально встреча прошла на американской территории.

«В этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, к сожалению, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место — помещение, арендованное американской стороной», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что в этот раз встреча должна была проходить на российской территории.

«Американцы не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили», — заключил пресс-секретарь президента России.