Рим, 12 ноября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Итоги сельскохозяйственного года подвела первая итальянская ассоциация фермеров Coldiretti, итоги 2017 года плачевны, весенние холода и летние засухи опустили урожай меда, яблок, винограда и оливок до рекордного уровня.

Оливки

Согласно докладу ассоциации, в 2017 году урожай яблок упал на 23%, производство меда сократилось более чем в два раза, в общей сложности на 10 миллионов килограмм, что является худшим результатом за последние 35 лет. На минимальных уровнях также производство оливкового масла, убыток оценен в 320 миллионов килограмм оливок, что на 11% меньше, чем в среднем за последние десятилетия. Сбор винограда опустился до послевоенного периода — минус 26% по сравнению с прошлым годом. Из-за резкого перепада температур грибы и трюфели практически отсутствуют в лесах. Цена трюфеля достигла рекорда 600 евро за сто грамм.

«Сокращение национального урожая не только наносит экономический ущерб фермерам, но и риск того, что к потребителям попадут импортируемые продукты», — предупреждает ассоциация.

И, зная о любви итальянцев к местным продуктам, ассоциация Coldiretti рекомендует обратить внимание на этикетки продуктов, и, по возможности, покупать продукты непосредственно у фермеров, особенно, что касается продуктов домашнего производства, таких как масло, вино и мед. Coldiretti также призывает государственные учреждения усилить контроль за импортом продуктов для предотвращения мошенничества.