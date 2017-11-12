Милан, Италия, 12 ноября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Глава итальянского правительства Паоло Джентилони выступил на ежегодной конференции итальянской НПО по охране здоровья населения африканских стран «Medici con l'Africa Cuamm». Мероприятия состоялось в городе Ассаго (провинция Милана) 11 ноября. Выступление премьер-министра цитирует La Repubblica.

Беженцы

В частности, в своем выступлении Джентилони заявил, что Италия — единственная страна, которая на протяжении многих лет имеет достойную миграционную политику в Европе.

«Когда президент комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер говорит, что Италия спасла честь Европы, мы гордимся тем, что мы итальянцы, потому что мы не возводим стены и не закрываем порты», — заявил премьер-министр.

Председатель правительства Италии также напомнил о том, как африканский континент пережил несколько этапов развития. На данный момент, по словам политика, этот континент не справляется со многими проблемами, которые существуют на протяжении нескольких лет, несмотря на помощь. Джентилони заявил, что Африка может справиться, но это также зависит от усилий Европы.

«Италия вносит свой вклад, — подчеркнул он. — И я горжусь тем, что в годы экономического кризиса мы удвоили нашу помощь, но если мы посмотрим шире, то можно и нужно сделать намного больше. Чтобы стабилизировать регион, который является для нас стратегическим».

Одна из самых крупных итальянских НПО Medici con l'Africa Cuamm работает в таких странах, как Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Южный Судан, осуществляя поддержку с социальной сфере, поставляя мобильные госпитали, а также открывая школы и университеты, с целью сделать доступным образование для всех категорий населения.

Также напомним, что по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за январь — октябрь 2017 года в Средиземном море были спасены 142 913 человек, 75% из которых доставили в Италию.